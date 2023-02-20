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8 минут назад

В ФРГ заявили об отсутствии сведений о военной помощи Китая России

Lenta.ruиещё 9

У ФРГ отсутствуют сведения о военной помощи Китая России. Вместе с тем власти рассчитывают, что КНР не станет поставлять летальное оружие. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает правительство Германии, передает ТАСС.

В ФРГ заявили об отсутствии сведений о военной помощи Китая России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский также усомнился в том, что Москва получает от Пекина военную помощь. По словам главы государства, он лично обращался к китайским политикам с просьбой не оказывать никакой поддержки России в боевых действиях против своей страны.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что поставки Китаем оружия для Вооруженных сил России станут красной линией в отношениях с США. Она указала, что госсекретарь США Энтони Блинкен ясно дал понять Китаю о последствиях подобных решений.

В ответ представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не принимает критику США по китайско-российским отношениям.

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