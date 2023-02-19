Орбан назвал оружие военной политики Евросоюза против России

Санкции стали оружием ЕС, используемым против России. Но ограничительные меры наносят ущерб экономике самой Европы и усиливают инфляцию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.
«Санкции - это оружие военной политики Брюсселя», - сказал венгерский политик.
По его словам, Брюссель обещал, что санкции приведут к окончанию украинского кризиса. Однако прошел год, а конфликт продолжается.
Политик уверен, что Европа поражена тяжелой болезнью - санкционной инфляцией. Ее вызвал вирус, который называется «брюссельские санкции».
Орбан напомнил, что лидеры ЕС не сдержали первоначальное обещание и распространили санкции на энергетику. В итоге в Европе резко подскочили цены на газ и электричество.
Премьер-министр предложил Брюсселю воевать не с Россией, а с инфляцией. Сейчас этого не происходит.
Ранее Орбан заявил, что санкции против России обошлись Венгрии в 10 млрд евро.