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29 минут назад

Орбан назвал оружие военной политики Евросоюза против России

Майк Габриелян

Санкции стали оружием ЕС, используемым против России. Но ограничительные меры наносят ущерб экономике самой Европы и усиливают инфляцию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

Орбан назвал оружие военной политики Евросоюза против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции - это оружие военной политики Брюсселя», - сказал венгерский политик.

По его словам, Брюссель обещал, что санкции приведут к окончанию украинского кризиса. Однако прошел год, а конфликт продолжается.

Политик уверен, что Европа поражена тяжелой болезнью - санкционной инфляцией. Ее вызвал вирус, который называется «брюссельские санкции».

Орбан напомнил, что лидеры ЕС не сдержали первоначальное обещание и распространили санкции на энергетику. В итоге в Европе резко подскочили цены на газ и электричество.

Премьер-министр предложил Брюсселю воевать не с Россией, а с инфляцией. Сейчас этого не происходит.

Ранее Орбан заявил, что санкции против России обошлись Венгрии в 10 млрд евро.

В мире,Виктор Орбан,ЕС,
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