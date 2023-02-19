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40 минут назад

Боррель призвал не ждать вступления Украины в ЕС в одночасье

Газета.Ru

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина является членом европейской семьи государств, однако призвал не ждать вступления Киева в ЕС в одночасье. Трансляция выступления Борреля велась на сайте конференции.

Боррель призвал не ждать вступления Украины в ЕС в одночасье
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Украина является членом европейской семьи... будущее Украины будет в Европейском союзе», — сказал Боррель.

Он отметил, что Украина, Молдавия, а позднее Грузия будут членами Европейского союза.

«Однако не ожидайте, что это будет сделано в одночасье, без какого-либо выполнения некоторых требований», — добавил Боррель.

Также Боррель заявил, что внеочередная встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет 6-7 марта и будет посвящена координации поставок дополнительного оружия и боеприпасов для Украины. По его словам, любые новые заказы сейчас окажутся «в конце длинного списка заказов, который страны ЕС уже разместили».

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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