Боррель призвал не ждать вступления Украины в ЕС в одночасье

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина является членом европейской семьи государств, однако призвал не ждать вступления Киева в ЕС в одночасье. Трансляция выступления Борреля велась на сайте конференции.
«Украина является членом европейской семьи... будущее Украины будет в Европейском союзе», — сказал Боррель.
Он отметил, что Украина, Молдавия, а позднее Грузия будут членами Европейского союза.
«Однако не ожидайте, что это будет сделано в одночасье, без какого-либо выполнения некоторых требований», — добавил Боррель.
Также Боррель заявил, что внеочередная встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет 6-7 марта и будет посвящена координации поставок дополнительного оружия и боеприпасов для Украины. По его словам, любые новые заказы сейчас окажутся «в конце длинного списка заказов, который страны ЕС уже разместили».