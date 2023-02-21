Кулеба заявил о получении от КНР пунктов по мирному урегулированию конфликта

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ван И поделился с Украиной пунктами мирного урегулирования конфликта, заявил глава Министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Он поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию. Мы ждем получения текста и как только получим документ, тщательно его изучим и сделаем выводы», — сказал Кулеба.

Он также отметил, что принцип территориальной целостности — основа внешней политики Украины и Китая, поэтому все, что делал и будет делать Пекин для разрешения конфликта должно быть нацелено на защиту украинской территориальной целостности.