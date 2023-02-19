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56 минут назад

В Раде сообщили, что Украина не примет участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Газета.Ruиещё 1

Делегация Верховной рады не будет принимать участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая пройдет в конце февраля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на депутата Рады Евгению Кравчук.

Украина отказалась от участия в сессии ПА ОБСЕ из-за позиции Австрии по России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы не будем участвовать в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких», — сказала она.

При этом депутат заявила, что делегация Рады отправится в Вену для переговоров с партнерами Украины «о том, что делать, как вывести из этого кризиса ОБСЕ или, по крайней мере, Парламентскую ассамблею организации».

Ранее сообщалось, что украинская делегация планирует отказаться от участия в Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за позиции Австрии в отношении выдачи виз представителям России.

До этого представители 20 стран призвали Австрию запретить участие России в заседании ПА ОБСЕ.

Очередное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится 23-24 февраля в Вене — оно будет посвящено, в первую очередь, конфликту на Украине. Предыдущая ассамблея, без участия России по причине невыдачи виз российской делегации, прошла в Варшаве 24-26 ноября — но даже в этой ситуации постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог принять решение о прекращении членства РФ в этой организации.

В мире,Евгения Кравчук,Верховная Рада,ОБСЕ,
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