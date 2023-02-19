Украина отказалась от участия в сессии ПА ОБСЕ из-за позиции Австрии по России

Делегация Верховной рады не будет принимать участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая пройдет в конце февраля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на депутата Рады Евгению Кравчук.

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«Мы не будем участвовать в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких», — сказала она.

При этом депутат заявила, что делегация Рады отправится в Вену для переговоров с партнерами Украины «о том, что делать, как вывести из этого кризиса ОБСЕ или, по крайней мере, Парламентскую ассамблею организации».

Ранее сообщалось, что украинская делегация планирует отказаться от участия в Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за позиции Австрии в отношении выдачи виз представителям России.

До этого представители 20 стран призвали Австрию запретить участие России в заседании ПА ОБСЕ.