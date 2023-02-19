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14 минут назад

В Китае заявили, что не желают эскалации на Украине

Илья Родин

Пекин выступает против затягивания противостояния на Украине, расширения масштабов конфликта, рассказал глава комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Об этом пишет ТАСС.

В Китае заявили, что не желают эскалации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ван И подчеркнул в разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, что в Китае не желают «видеть затягивание кризиса на Украине». Он добавил, что Пекин поддерживает усилия мирового сообщества по предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации.

По его словам, КНР приложит все усилия для завершения конфликта мирным путем, так как держава всегда выступала за дипломатический путь разрешения спорных ситуаций.

Ван И напомнил, что Пекин и Киев являются стратегическими партнерами. Он заметил, что КНР высоко ценит поддержку Украины по вопросу «одного Китая».

Дипломат выразил надежду, что двусторонние отношения будут развиваться и в дальнейшем.

Ранее в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном Ван И сообщил, что Пекин никогда не смирится с давлением и угрозами Белого дома в сфере отношений между КНР и Россией.

В мире,Дмитрий Кулеба,
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