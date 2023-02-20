Эрдоган выразил готовность рассмотреть возможность вступления Финляндии в НАТО

«В Швеции продолжается пропаганда Рабо Рабочей партии Курдистана . В трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять. На прошлой неделе президент Эрдоган сказал Столтенбергу , что мы могли бы занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО », — рассказал дипломат.

Ранее Министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что государство готово вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции. Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Финляндия дожидаться Швеции в случае, если Турция заблокирует ей присоединение к военному альянсу, политический деятель ответил отрицательно: «Нет. В таком случае мы присоединимся к НАТО».