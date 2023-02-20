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29 минут назад

Эрдоган выразил готовность рассмотреть возможность вступления Финляндии в НАТО

Lenta.ruиещё 10

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности отдельно рассмотреть возможное вступление Финляндии в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Эрдоган выразил готовность рассмотреть возможность вступления Финляндии в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Швеции продолжается пропаганда РабоРабочей партии Курдистана. В трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять. На прошлой неделе президент Эрдоган сказал Столтенбергу, что мы могли бы занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО», — рассказал дипломат.

Ранее Министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что государство готово вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции. Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Финляндия дожидаться Швеции в случае, если Турция заблокирует ей присоединение к военному альянсу, политический деятель ответил отрицательно: «Нет. В таком случае мы присоединимся к НАТО».

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Страны декларировали желание вступить в альянс одновременно, однако из-за акций с сожжением Корана в Европе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекал, что допустит присоединение стран только по отдельности.

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