В Кишиневе прошла акция протеста

В центре Кишинева прошла акция протеста против высоких тарифов на энергоносители, которая называлась «Движения за народ». Об этом сообщает Sputnik Молдова.

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Демонстранты потребовали от правительства Молдавии оплатить счета населения за зимние месяцы. По их словам, им нечем оплачивать квитанции за газ, электричество и отопление из-за непомерно высоких тарифов. Митингующие пообещали продолжить протесты, если власти не выполнят их требования.

Также протестующие призвали президента Молдавии Майи Санду уйти в отставку.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против республики и спонсировании протестов с целью свергнуть правительство Дорина Речана.