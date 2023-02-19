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21 минуту назад

В Кишиневе прошла акция протеста против высоких тарифов

Газета.Ru

В центре Кишинева прошла акция протеста против высоких тарифов на энергоносители, которая называлась «Движения за народ». Об этом сообщает Sputnik Молдова.

В Кишиневе прошла акция протеста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Демонстранты потребовали от правительства Молдавии оплатить счета населения за зимние месяцы. По их словам, им нечем оплачивать квитанции за газ, электричество и отопление из-за непомерно высоких тарифов. Митингующие пообещали продолжить протесты, если власти не выполнят их требования.

Также протестующие призвали президента Молдавии Майи Санду уйти в отставку.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против республики и спонсировании протестов с целью свергнуть правительство Дорина Речана.

Президент Молдавии заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что своими заявлениями о «планах» Москвы устроить государственный переворот в Молдавии, Кишинев пытается отвести внимание от внутренних проблем.

В мире,Дорин Речан,Сергей Лавров,
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