В Кишиневе прошла акция протеста

В центре Кишинева прошла акция протеста против высоких тарифов на энергоносители, которая называлась «Движения за народ». Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Демонстранты потребовали от правительства Молдавии оплатить счета населения за зимние месяцы. По их словам, им нечем оплачивать квитанции за газ, электричество и отопление из-за непомерно высоких тарифов. Митингующие пообещали продолжить протесты, если власти не выполнят их требования.
Также протестующие призвали президента Молдавии Майи Санду уйти в отставку.
Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против республики и спонсировании протестов с целью свергнуть правительство Дорина Речана.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что своими заявлениями о «планах» Москвы устроить государственный переворот в Молдавии, Кишинев пытается отвести внимание от внутренних проблем.