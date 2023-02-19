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11 минут назад

Китай не намерен мириться с давлением и угрозами Вашингтона

Майк Габриелян

Китай никогда не смирится с давлением и угрозами Вашингтона, касающимися российско-китайских отношений. Об этом заявил глава комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, сообщает сайт МИД КНР.

Китай не намерен мириться с давлением и угрозами Вашингтона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По просьбе американской стороны Ван И провел неофициальную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы никогда не согласимся с указаниями США и даже принуждением, направленными против китайско-российских отношений», - отметил Ван И.

По его словам, США, как крупная страна, должны работать над политическим урегулированием кризиса, а не раздувать пламя или извлекать выгоду из ситуации.

Коснувшись украинского кризиса, Ван И подчеркнул, что Китай выступает за мирные переговоры.

Политик добавил, что китайско-российское стратегическое партнерство и координация строятся на основе отказа от альянсов, конфронтации и ненацеливания на третьи страны. Это суверенное право двух независимых стран.

Ранее в Пекине заявили, что Китай готов «пойти до конца», если США будут обострять ситуацию с аэростатами.

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