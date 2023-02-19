Сунак рассказал, когда НАТО закончит разработку проекта гарантий безопасности для Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что НАТО должно закончить разработку проекта безопасности для Украины до июля 2023 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Сунак поддержал вступление Украины в Североатлантический альянс, но добавил, что у Киева должны быть гарантии безопасности.

«Нам нужно думать о будущем, как мы будем защищать безопасность Украины», — сказал Сунак.