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6 минут назад

Сунак рассказал, когда НАТО закончит разработку проекта гарантий безопасности для Украины

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что НАТО должно закончить разработку проекта безопасности для Украины до июля 2023 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сунак рассказал, когда НАТО закончит разработку проекта гарантий безопасности для Украины
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Сунак поддержал вступление Украины в Североатлантический альянс, но добавил, что у Киева должны быть гарантии безопасности.

«Нам нужно думать о будущем, как мы будем защищать безопасность Украины», — сказал Сунак.

Британский лидер отметил, что подведение итогов по этому вопросу должно состояться на саммите в Вильнюсе.

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