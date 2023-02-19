В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
57 минут назад

Жозеп Боррель призвал Евросоюз к «техноблицкригу»

Илья Родин

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о значении украинского конфликта для Европы. По его мнению, противостояние на Украине угрожает всей архитектуре европейской безопасности, пишет ТАСС.

Евросоюз назвали армией Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы [Евросоюз]- армия Украины», - подчеркнул Боррель.

По его оценке, военный конфликт является поистине экзистенциальным вызовом для безопасности европейского макрорегиона.

Вероятность оказания Китаем помощи России в СВО оценили

Киев получает вооружения в достаточном количестве, уточнил дипломат. Вместе с тем, украинским военным не хватает боеприпасов. Соответственно, добавил он, следует меньше аплодировать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на международных площадках, а больше поставлять боеприпасов.

Боррель пояснил, что у ВСУ сильнейший снарядный и патронный голод. Он заметил, что европейским странам необходимо как можно быстрее увеличить поставки.

По его мнению, государства ЕС должны опустошить свои арсеналы, отдать все, что у них находится в настоящий момент на складах. В том числе, и основные боевые танки.

Кроме того, уточнил глава евродипломатии, ЕС должен провести своего рода «индустриальный технологический блицкриг», в короткие сроки нарастить производство вооружений и военной техники.

Также Боррель призвал лидеров Евросоюза более интенсивно работать с развивающимися странами с тем, чтобы преодолеть сложившееся у них «глубокое недоверие» к западным державам.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,ЕС,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий