Евросоюз назвали армией Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о значении украинского конфликта для Европы. По его мнению, противостояние на Украине угрожает всей архитектуре европейской безопасности, пишет ТАСС.

«Мы [Евросоюз]- армия Украины», - подчеркнул Боррель.

По его оценке, военный конфликт является поистине экзистенциальным вызовом для безопасности европейского макрорегиона.

Киев получает вооружения в достаточном количестве, уточнил дипломат. Вместе с тем, украинским военным не хватает боеприпасов. Соответственно, добавил он, следует меньше аплодировать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на международных площадках, а больше поставлять боеприпасов.

Боррель пояснил, что у ВСУ сильнейший снарядный и патронный голод. Он заметил, что европейским странам необходимо как можно быстрее увеличить поставки.

По его мнению, государства ЕС должны опустошить свои арсеналы, отдать все, что у них находится в настоящий момент на складах. В том числе, и основные боевые танки.

Кроме того, уточнил глава евродипломатии, ЕС должен провести своего рода «индустриальный технологический блицкриг», в короткие сроки нарастить производство вооружений и военной техники.