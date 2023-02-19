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48 минут назад

Во Франции испугались слов Макрона о России

Майк Габриелян

Президент Франции Эммануэль Макрон противоречит своим же словам, сказанным во время Мюнхенской конференции. Он бездумно ведет страну за НАТО и поддерживает его "воинственный бред". Об этом заявил бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

Во Франции испугались слов Макрона о России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Макрон, вернувшийся из Мюнхена, теперь говорит в значительной степени противоположное тому, что он там декларировал: «не сокрушайте Россию» и т. д. Он просто жалок! А реальность такова, что членство в НАТО и ЕС заставляет нас бездумно следовать воинственному бреду! Остановим это! Даешь мир!», - написал Филиппо в Twitter.

В комментариях пользователи пишут, что представители стран НАТО не только жалки, но и вообще не понимают, о чем говорят. В пример привели Анналену Бербок, которая заявила, что русские «могут изменить политику на 360 градусов, стоит им только захотеть».

Ранее аналитики объяснили, почему Макрон «хочет загнать русского медведя в берлогу».

В мире,Филиппо Флориан,Эммануэль Макрон,НАТО,ЕС,
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