Во Франции испугались слов Макрона о России

«Макрон, вернувшийся из Мюнхена, теперь говорит в значительной степени противоположное тому, что он там декларировал: «не сокрушайте Россию» и т. д. Он просто жалок! А реальность такова, что членство в НАТО и ЕС заставляет нас бездумно следовать воинственному бреду! Остановим это! Даешь мир!», - написал Филиппо в Twitter.