Президент Франции Эммануэль Макрон противоречит своим же словам, сказанным во время Мюнхенской конференции. Он бездумно ведет страну за НАТО и поддерживает его "воинственный бред". Об этом заявил бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
«Макрон, вернувшийся из Мюнхена, теперь говорит в значительной степени противоположное тому, что он там декларировал: «не сокрушайте Россию» и т. д. Он просто жалок! А реальность такова, что членство в НАТО и ЕС заставляет нас бездумно следовать воинственному бреду! Остановим это! Даешь мир!», - написал Филиппо в Twitter.
В комментариях пользователи пишут, что представители стран НАТО не только жалки, но и вообще не понимают, о чем говорят. В пример привели Анналену Бербок, которая заявила, что русские «могут изменить политику на 360 градусов, стоит им только захотеть».
Ранее аналитики объяснили, почему Макрон «хочет загнать русского медведя в берлогу».