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46 минут назад

Западные журналисты заговорили о «конце существующего миропорядка»

Lenta.ruиещё 1

Ход и итоги конференции по безопасности в Мюнхене подводят западных представителей к понимаю конца существующего миропорядка после начала СВО на Украине. Об этом заявил обозреватель журнала Politico Мэтью Карницниг.

Западные журналисты заговорили о «конце существующего миропорядка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если даже немцы обеспокоены нынешними конфликтами, это может быть тем моментом, чтобы действительно начать беспокоиться... Для некоторых участников встречи атмосфера в переполненном отеле Bayerischer Hof, где проходит собрание, напоминала 1938 год — в том же году там прошла конференция, итогом которой стало печально известное Мюнхенское соглашение, по которому европейские державы уступили Судеты Третьему Рейху в попытке сохранить мир», — говорится в публикации.

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