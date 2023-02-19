Западные журналисты заговорили о «конце существующего миропорядка»

Ход и итоги конференции по безопасности в Мюнхене подводят западных представителей к понимаю конца существующего миропорядка после начала СВО на Украине. Об этом заявил обозреватель журнала Politico Мэтью Карницниг.
«Если даже немцы обеспокоены нынешними конфликтами, это может быть тем моментом, чтобы действительно начать беспокоиться... Для некоторых участников встречи атмосфера в переполненном отеле Bayerischer Hof, где проходит собрание, напоминала 1938 год — в том же году там прошла конференция, итогом которой стало печально известное Мюнхенское соглашение, по которому европейские державы уступили Судеты Третьему Рейху в попытке сохранить мир», — говорится в публикации.