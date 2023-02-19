Западные журналисты заговорили о «конце существующего миропорядка»

«Если даже немцы обеспокоены нынешними конфликтами, это может быть тем моментом, чтобы действительно начать беспокоиться... Для некоторых участников встречи атмосфера в переполненном отеле Bayerischer Hof, где проходит собрание, напоминала 1938 год — в том же году там прошла конференция, итогом которой стало печально известное Мюнхенское соглашение, по которому европейские державы уступили Судеты Третьему Рейху в попытке сохранить мир», — говорится в публикации.