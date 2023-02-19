В КНР заявили о готовности "пойти до конца" в ситуации с аэростатами

Китай готов "пойти до конца", если США будут обострять ситуацию с аэростатами. Как заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И в ходе встречи в субботу в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном, все последствия в этом случае лягут на Вашингтон.