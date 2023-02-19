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23 минуты назад

В Сирии сообщили о повреждении объектов в исторической цитадели Дамаска

Илья Родин

Израильский авиаудар по Дамаску повредил культурные объекты на территории исторической цитадели, расположенной в городе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУДиМ Сирии.

Израильский авиаудар по Сирии повредил культурные объекты страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Главном управлении уточнили, что в результате удара в цитадели пострадали административные здания, институты прикладного искусства и археологии.

Кроме того, отметили в организации, ущерб был нанесен культурному центру в Кафр-Сусе.

Напомним, что ВВС Израиля нанесли удар в ночь на воскресенье, 19 февраля. Сирийские комплексы ПВО отразили атаку, но часть ракет все же попала в здания. Жертвами налета стали 20 человек, пять из них погибли.

Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли удары по сирийским аэродромам Нейраб и Дювали.

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