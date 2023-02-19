Израильский авиаудар по Сирии повредил культурные объекты страны

Израильский авиаудар по Дамаску повредил культурные объекты на территории исторической цитадели, расположенной в городе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУДиМ Сирии.

В Главном управлении уточнили, что в результате удара в цитадели пострадали административные здания, институты прикладного искусства и археологии.

Кроме того, отметили в организации, ущерб был нанесен культурному центру в Кафр-Сусе.

Напомним, что ВВС Израиля нанесли удар в ночь на воскресенье, 19 февраля. Сирийские комплексы ПВО отразили атаку, но часть ракет все же попала в здания. Жертвами налета стали 20 человек, пять из них погибли.