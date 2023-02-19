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21 минуту назад

Нетаньяху обвинил Иран в атаке на нефтяной танкер в Персидском заливе

Газета.Ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нападении на нефтяной танкер в Персидском заливе на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.

Нетаньяху обвинил Иран в атаке на нефтяной танкер в Персидском заливе
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«На прошлой неделе Иран снова атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе и нанес ущерб международной свободе судоходства», — заявил Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров.

Капитан судна, двигавшегося под флагом Либерии, подтвердил, что 10 февраля в Аравийском море танкер был атакован летательным аппаратом.

Тегеран отверг все обвинения в том, что он стоял за подобными атаками в последние годы, однако данный инцидент иранские власти не прокомментировали.

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