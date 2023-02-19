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19 минут назад

СМИ: около 10 тысяч украинцев в США могут стать нелегалами

Газета.Ruиещё 1

В апреле им грозит потеря легального статуса, так как они въехали в страну в определённый промежуток времени, когда у правительства США не было долгосрочного плана по их приёму. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Около 10 тысяч украинцев в США могут стать нелегалами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Приехавшие в США до 11 апреля прошлого года попали под программу предоставления статуса временной защиты, который легко обновляется. С 21 апреля американские власти ввели программу «Объединяясь для Украины», которая предоставила беженцам возможность жить и работать на территории США в течение двух лет при условии наличия спонсора.

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При этом украинцы, прибывшие в Соединённые Штаты в десятидневный период между этими двумя программами, получили разрешение на проживание в течение одного года. Пока информации о том, что этот срок может быть продлён, не представлено.

Потеря легального статуса мигранта в США означает увольнение с работы, утрату водительских прав и документов для аренды жилья.

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