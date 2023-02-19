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25 минут назад

Бербок решила подвинуть Шольца

News.ru

Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует выставить свою кандидатуру на пост канцлера страны в случае роспуска бундестага, передает Journal du Dimanche со ссылкой на источники. По данным издания, это может произойти из-за ситуации на Украине.

Бербок решила подвинуть Шольца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр иностранных дел Анналена Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии в случае, если конфликт на Украине приведет к роспуску бундестага, — говорится в сообщении.

Бербок во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля предложила президенту России Владимиру Путину развернуться на 360 градусов в вопросе ведения своей политики. Пользователи соцсетей раскритиковали немецкого чиновника за абсурдное высказывание.

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посмеялся над словами главы МИД Германии. Он заявил, что все-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди. Медведев подчеркнул, что Россия, без сомнения, будет придерживаться своей позиции.

В мире,Анналена Бербок,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Бундестаг,
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