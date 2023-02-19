В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
48 минут назад

Премьер Италии Джорджа Мелони 21 февраля приедет в Киев

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 21 февраля посетит Киев. Об этом сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano

Премьер Италии Джорджа Мелони 21 февраля приедет в Киев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Итальянский премьер планирует провести встречу с Зеленским и объявить о шестом пакете военной помощи. Пока неизвестно, что именно в него войдет, но, по данным СМИ, в нем точно не будет танков и самолетов.

Ранее сообщалось, что Джорджа Мелони может посетить Киев на следующей неделе.

По информации издания La Repubblica, глава итальянского правительства может выехать уже вечером в воскресенье, а сам визит продлится до вторника. Сообщается, что Мелони говорила о намерении посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским до 24 февраля.

До этого премьер Италии говорила, что Зеленский работает над планом мирного урегулирования с Россией. Она подчеркнула, что помощь Украине является единственным способом привести стороны за стол переговоров.

В мире,Владимир Зеленский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий