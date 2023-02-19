Премьер Италии Джорджа Мелони 21 февраля приедет в Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 21 февраля посетит Киев. Об этом сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano

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Итальянский премьер планирует провести встречу с Зеленским и объявить о шестом пакете военной помощи. Пока неизвестно, что именно в него войдет, но, по данным СМИ, в нем точно не будет танков и самолетов.

Ранее сообщалось, что Джорджа Мелони может посетить Киев на следующей неделе.

По информации издания La Repubblica, глава итальянского правительства может выехать уже вечером в воскресенье, а сам визит продлится до вторника. Сообщается, что Мелони говорила о намерении посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским до 24 февраля.