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1 час назад

Боррель признал Украину членом европейской семьи

Lenta.ru

Украина уже стала частью европейской семьи, осталось лишь «институционализировать это решение». С таким признанием выступил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Боррель признал Украину членом европейской семьи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее он назвал Европейский союз армией Киева, так как конфликт внутри территорий Украины угрожает европейской безопасности. Глава евродипломатии назвал экзистенциальной угрозой происходящее в республике.

По его словам, Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов. Он призвал Европейский союз в течение недель решить эту проблему.

«Важно, чтобы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — сказал дипломат.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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