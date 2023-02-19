Боррель признал Украину членом европейской семьи

Украина уже стала частью европейской семьи, осталось лишь «институционализировать это решение». С таким признанием выступил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Ранее он назвал Европейский союз армией Киева, так как конфликт внутри территорий Украины угрожает европейской безопасности. Глава евродипломатии назвал экзистенциальной угрозой происходящее в республике.

По его словам, Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов. Он призвал Европейский союз в течение недель решить эту проблему.