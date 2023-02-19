Санду попросила НАТО о защите Молдавии

Граждане Молдавии не поддерживают отказ от нейтралитета, хотя он не сможет защитить страну. Об этом заявила в воскресенье президент республики Майя Санду, передает «Интерфакс».

«Несмотря на невозможность отказаться сейчас от нейтралитета, Молдавии нужна помощь для укрепления оборонного сектора», - заявила Санду на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее мнению, Молдавия должна превратиться в часть «новой европейской архитектуры безопасности». А сейчас республику пытаются дестабилизировать «с помощью пропаганды, кибератак, ложных сообщения о бомбах».

По словам Санду, это негативно влияет на демократию в стране.

Она также выразила признательность НАТО за «давние партнерские отношения с НАТО» и заявила, что приоритетом стали «проекты с немедленным эффектом».

«Нам нужна защита», - резюмировала Санду.