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57 минут назад

Санду: граждане Молдавии не поддерживают отказ от нейтралитета

Майк Габриелян

Граждане Молдавии не поддерживают отказ от нейтралитета, хотя он не сможет защитить страну. Об этом заявила в воскресенье президент республики Майя Санду, передает «Интерфакс».

Санду попросила НАТО о защите Молдавии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Несмотря на невозможность отказаться сейчас от нейтралитета, Молдавии нужна помощь для укрепления оборонного сектора», - заявила Санду на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее мнению, Молдавия должна превратиться в часть «новой европейской архитектуры безопасности». А сейчас республику пытаются дестабилизировать «с помощью пропаганды, кибератак, ложных сообщения о бомбах».

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По словам Санду, это негативно влияет на демократию в стране.

Она также выразила признательность НАТО за «давние партнерские отношения с НАТО» и заявила, что приоритетом стали «проекты с немедленным эффектом».

«Нам нужна защита», - резюмировала Санду.

Ранее Санду призвала страны НАТО вместе бороться с «российской пропагандой» и дезинформацией в социальных сетях.

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