НАТО не объяснило России свои цели в понятных формулировках, поэтому Москва сочла это за экспансию против российских национальных интересов. Так логику действий России на Украине в интервью Journal du Dimanche объяснил президент Франции Эммануэль Макрон .

«Для [ Макрона ] альянс не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией, а его члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что <...> было расценено русскими как экспансионизм», — говорится в выдержке об итогах интервью.

Ранее политический аналитик Яков Кедми заявил, что США в настоящее время активно спонсируют Украину и накачивают ее оружием, чтобы ослабить Россию, а затем перейти к наступлению на Китай. «Основная цель Соединенных Штатов — выбить Россию, сделать ее недееспособной с военной и политической точки зрения к 2025 году, чтобы потом расправиться с Китаем», — объяснил политолог.