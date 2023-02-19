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5 минут назад

Макрон объяснил логику действий России на Украине

Lenta.ruиещё 2

НАТО не объяснило России свои цели в понятных формулировках, поэтому Москва сочла это за экспансию против российских национальных интересов. Так логику действий России на Украине в интервью Journal du Dimanche объяснил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон объяснил логику действий России на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для [Макрона] альянс не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией, а его члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что <...> было расценено русскими как экспансионизм», — говорится в выдержке об итогах интервью.

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Ранее политический аналитик Яков Кедми заявил, что США в настоящее время активно спонсируют Украину и накачивают ее оружием, чтобы ослабить Россию, а затем перейти к наступлению на Китай. «Основная цель Соединенных Штатов — выбить Россию, сделать ее недееспособной с военной и политической точки зрения к 2025 году, чтобы потом расправиться с Китаем», — объяснил политолог.

В мире,Эммануэль Макрон,Яков Кедми,НАТО,
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