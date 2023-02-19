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1 час назад

В Киеве и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

Газета.Ruиещё 1

Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще восьми областях Украины, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

В Киеве и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: YouTube YouTube

Сирены, кроме столицы, слышны в настоящее время в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, а также районах ДНР, подконтрольных киевским властям.

Воздушную тревогу в стране объявляют в пятый раз за воскресенье.

19 февраля стало известно, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв.

Также издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Сумах на Украине.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,Верховный суд,
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