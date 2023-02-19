«Меньше аплодисментов — больше боеприпасов»: Боррель об оружии для ВСУ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал передать Украине больше боеприпасов, передает ТАСС. Он отметил, что у ВСУ возник дефицит боевых снарядов, который должны помочь решить страны ЕС. По мнению Борреля, Европейский союз должен начать технологический блицкриг в своей промышленности, чтобы также обеспечить свои армии оружием и боеприпасами.

Мы армия Украины, поскольку этот конфликт — это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов. Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. В этом проблема, важно чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы, — сказал Боррель.

15 февраля Боррель призвал европейские страны передать Украине современные танки. По его словам, европейские боевые машины «пылятся на складах» и «не приносят пользы». Политик считает, что весной и летом Европа столкнется с «решающими событиями».