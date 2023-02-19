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11 минут назад

«Меньше аплодисментов — больше боеприпасов»: Боррель об оружии для ВСУ

News.ru

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал передать Украине больше боеприпасов, передает ТАСС. Он отметил, что у ВСУ возник дефицит боевых снарядов, который должны помочь решить страны ЕС. По мнению Борреля, Европейский союз должен начать технологический блицкриг в своей промышленности, чтобы также обеспечить свои армии оружием и боеприпасами.

«Меньше аплодисментов — больше боеприпасов»: Боррель об оружии для ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы армия Украины, поскольку этот конфликт — это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов. Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. В этом проблема, важно чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы, — сказал Боррель.

15 февраля Боррель призвал европейские страны передать Украине современные танки. По его словам, европейские боевые машины «пылятся на складах» и «не приносят пользы». Политик считает, что весной и летом Европа столкнется с «решающими событиями».

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил о поставках Украине зенитных танков Gepard и указал на планирующиеся поставки артиллерийских радаров Cobra и систем ПВО IRIS-T. Канцлер заверил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько это будет необходимо», при этом воздержавшись от эскалации конфликта.

В мире,Жозеп Боррель,Олаф Шольц,ЕС,
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