Во Франции вышло расследование о роли украинских националистов в Холокосте

Во Франции вышло исследование о Холокосте на Украине

Фото: РИА Новости РИА Новости

Французское издательство опубликовало исследование о Холокосте на Украине

Во Франции вышла в свет книга Мари Мутье-Битан «Антисемитский пакт. Начало Холокоста в Восточной Галиции». Она содержит новые факты об активном участии Организации украинских националистов* (ОУН, запрещена в РФ) в казнях евреев в годы Второй мировой войны, пишет ТАСС.

Отмечается, что ранее доктор исторических наук Мутье-Битан опубликовала книги «Поля Холокоста» и «Письма вермахта».

Монография объемом свыше 300 страниц базируется на основе свидетельских показаний и большого количества архивных документов. Исследовательница рассказывает о судьбах жертв и их палачей.

В частности, она напомнила, что первая казнь евреев на Украине была осуществлена 22 июня 1941 года, в первый день войны. В городе Сокаль немецкие офицеры расстреляли у стены храма «первых попавшихся им евреев».

В дальнейшем, уточнила Мутье-Битан, казни осуществлялись преимущественно полицаями, набранными из местного населения. Это объяснялось тем, что руководители СС требовали минимизировать «следы рейха» при осуществлении подобных акций.

По данным автора, характерной чертой погромов в хуторах и селах было полное уничтожение евреев. Так, в Чорткове сразу же были казнена семья Реувена Дакса.