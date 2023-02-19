Журналист The Times побывал в бункере Зеленского

«Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за недавнего нападения, но мне сказали, что это постоянный фильм. Когда охранник показал мне широкие коридоры и вверх по большой лестнице, я даже не мог видеть свои ноги и смог найти свой путь только по факелу на его телефоне», — рассказал журналист в своем репортаже для издания The Sunday Times.