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43 минуты назад

Журналист The Times побывал в бункере Зеленского

Ura.Ru

В бункера президента Украины Владимира Зеленского нет света, только мрак. Внутри приходится пользоваться фонариком. Об этом рассказал журналист британской газеты The Sunday Times.

Журналист The Times побывал в бункере Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за недавнего нападения, но мне сказали, что это постоянный фильм. Когда охранник показал мне широкие коридоры и вверх по большой лестнице, я даже не мог видеть свои ноги и смог найти свой путь только по факелу на его телефоне», — рассказал журналист в своем репортаже для издания The Sunday Times.

Он отметил, что бункер выглядит как бетонный офисный блок, который окружен сталиным кольцом. КПП находятся на каждой дороге при подъезде к бункеру. Украинский чиновник отметил, что бункер использовался всего один раз за последний месяц. Зеленский не воспользовался им, когда его три раза за неделю пытались убить, отмечает корреспондент.

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В январе 2023 года журналист Крис Уиппл в своей книге о президенте США Джо Байдене рассказал, что за год Зеленский пережил 12 покушений. Политолог Алексей Мартынов отмечал, что украинские олигархи могут устроить покушение на своего президента в течение одного-полутора лет.

В мире,Владимир Зеленский,Алексей Мартынов,Джозеф Байден,
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