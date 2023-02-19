Во Франции рассказали о планировавшемся покушении против Макрона

Злоумышленники, состоявшие в группе в соцсети Barjols, планировали покушение на главу Франции Эммануэля Макрона. Они рассматривали возможность его убийства с помощью керамического ножа, пишет «Прайм» со ссылкой на France Press.
Отмечается, что преступники планировали совершить покушение на Макрона во время празднования 100-летия завершения Первой мировой войны (2018 год).
По данным агентства, руководитель группы заговорщиков был приговорен к четырем годам заключения, два его пособника - к меньшим срокам, остальных задержанных освободили.
Уточняется, что участники группы были недовольны социальной политикой властей Франции.
Напомним, что это не первая раскрытая попытка покушения на Макрона. В 2017 году французская полиция задержала мужчину, который собирался расстрелять президента Франции из автомата Калашникова.