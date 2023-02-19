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17 минут назад

Во Франции рассказали о заговоре против Макрона

Илья Родин

Злоумышленники, состоявшие в группе в соцсети Barjols, планировали покушение на главу Франции Эммануэля Макрона. Они рассматривали возможность его убийства с помощью керамического ножа, пишет «Прайм» со ссылкой на France Press.

Во Франции рассказали о планировавшемся покушении против Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что преступники планировали совершить покушение на Макрона во время празднования 100-летия завершения Первой мировой войны (2018 год).

По данным агентства, руководитель группы заговорщиков был приговорен к четырем годам заключения, два его пособника - к меньшим срокам, остальных задержанных освободили.

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Уточняется, что участники группы были недовольны социальной политикой властей Франции.

Напомним, что это не первая раскрытая попытка покушения на Макрона. В 2017 году французская полиция задержала мужчину, который собирался расстрелять президента Франции из автомата Калашникова.

В мире,Эммануэль Макрон,
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