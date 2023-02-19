Во Франции рассказали о планировавшемся покушении против Макрона

Злоумышленники, состоявшие в группе в соцсети Barjols, планировали покушение на главу Франции Эммануэля Макрона. Они рассматривали возможность его убийства с помощью керамического ножа, пишет «Прайм» со ссылкой на France Press.

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Отмечается, что преступники планировали совершить покушение на Макрона во время празднования 100-летия завершения Первой мировой войны (2018 год).

По данным агентства, руководитель группы заговорщиков был приговорен к четырем годам заключения, два его пособника - к меньшим срокам, остальных задержанных освободили.

Уточняется, что участники группы были недовольны социальной политикой властей Франции.