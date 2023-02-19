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17 минут назад

Экс-врач Белого дома Джексон: Администрация скрывает правду о состоянии здоровья Байдена

Российская Газетаиещё 1

В администрации США скрывают правду о состоянии здоровья президента Джо Байдена. Об этом заявил Fox News бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

Экс-врач Белого дома: Администрация скрывает правду о состоянии здоровья Байдена
Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В минувший четверг американский лидер прошел ежегодный медицинский осмотр. По его итогам лечащий врач президента Кевин О'Коннор представил общественности заключение, в котором говорится, что Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, способным выполнять свои обязанности.

Комментируя эту новость, бывший врач Белого дома призвал администрацию положить конец "утаиванию" информации о состоянии здоровья главы государства.

"Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке, однако Белый дом не показывает прозрачности в отношении того, что происходит", - сказал конгрессмен.

По его словам, обнародованный отчет "еще раз подтверждает, что администрация по-прежнему непреклонна в сокрытии правды".

Между тем, согласно опросу гарвардского центра CAPS-Harris, большинство американских избирателей (57 процентов) сомневаются в психическом здоровье Байдена. Еще больше тех, кто считает, что он слишком стар, чтобы быть президентом.

Напомним, что состояние здоровья и неадекватное поведение лидера США на публике часто становится поводом для дискуссий в прессе. Так, в апреле прошлого года он дважды за месяц попытался поздороваться с кем-то, кто, как он думал, стоит у него за спиной. А в сентябре во время конференции попросил представиться конгрессвумен Джеки Валорски, которая погибла в аварии.

В мире,Ронни Джексон,Кевин О'коннор,Джозеф Байден,Администрация США,
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