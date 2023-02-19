Китай заявил об успешном преодолении пандемии

Китай успешно преодолел период пандемии, готов всесторонне возобновлять контакты с Европой и со всем миром. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи в Мюнхене с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
"Китай успешно вышел из периода пандемии и готов всесторонне возобновлять контакты с Европой и со всем миром", - приводится его слова в опубликованном в воскресенье сообщении МИД КНР.
Как указал Ван И, стороны могут активно готовиться к новым встречам лидеров Китая и ЕС, в полной мере использовать механизмы диалога на высоком уровне в различных областях, чтобы как можно скорее восстановить взаимодействие допандемийного уровня.
Как отмечается в сообщении МИД КНР, в ходе встречи стороны также обсудили ситуацию на Украине. "Говоря о кризисе на Украине, Ван И подчеркнул, что китайская сторона твердо выступает за содействие миру и проведению переговоров, готова укреплять взаимодействие с европейской стороной, неуклонно искать путь политического урегулирования", - говорится в документе.
Как отмечается, Ван И также подчеркнул, что перед лицом хаоса и изменений в мире Китай и ЕС "должны укреплять сотрудничество, чтобы содействовать стабильности в мире".