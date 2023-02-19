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51 минуту назад

Немцам стало стыдно за Бербок после ее слов про поворот России "на 360"

Елена Прошина

Жители Германии раскритиковали в Twitter заявление министра иностранных дел страны Анналены Бербок про поворот России на «360 градусов», сообщает РИА Новости.

Немцам стало стыдно за Бербок после ее слов про поворот России "на 360"
Фото: ТАССТАСС

Граждане считают, что глава немецкой дипломатии не компетентна.

Пользователь интернета CandleInTheWi14 под постом с видеозаписью выступления Бербок заявил, что это является насмешкой над гражданами. По ее словам, «глупость крайне опасна».

Про глупость Бербок ходят легенды, а президент России Владимир Путин находится на правильном пути, считает anne_sc13.

Читатель под ником Tevsa считает, что проблема заключается в том, что министр делает ошибки очень часто: «дама просто слишком глупа для своей работы».

«Федеральный канцлер, как долго еще эта женщина может позорить нашу страну?», – написал FreshDombledore.

Nixwisser2 иронично указал, что Бербок «всегда находит дорогу домой вечером».

JohannsenTh считает, что тест IQ для политиков давно назрел.

Внефракционный депутат ФРГ Джоана Котар, напомнил, что 360 градусов – это круг. Парламентарий пристыдил главу МИД страны.

Бербок заявила, что верит в то, что Москва может повернуться на «360 градусов», как и Германия, перейдя от нейтралитета к поставкам оружия Киеву.

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