Жители Германии раскритиковали в Twitter заявление министра иностранных дел страны Анналены Бербок про поворот России на «360 градусов», сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Граждане считают, что глава немецкой дипломатии не компетентна.

Пользователь интернета CandleInTheWi14 под постом с видеозаписью выступления Бербок заявил, что это является насмешкой над гражданами. По ее словам, «глупость крайне опасна».

Про глупость Бербок ходят легенды, а президент России Владимир Путин находится на правильном пути, считает anne_sc13.

Читатель под ником Tevsa считает, что проблема заключается в том, что министр делает ошибки очень часто: «дама просто слишком глупа для своей работы».

«Федеральный канцлер, как долго еще эта женщина может позорить нашу страну?», – написал FreshDombledore.

Nixwisser2 иронично указал, что Бербок «всегда находит дорогу домой вечером».

JohannsenTh считает, что тест IQ для политиков давно назрел.

Внефракционный депутат ФРГ Джоана Котар, напомнил, что 360 градусов – это круг. Парламентарий пристыдил главу МИД страны.