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30 минут назад

Блинкен выступил с утверждением, что Россия может поставлять Ирану истребители

Елена Прошина

Вашингтон считает, что Москва может предоставлять Тегерану современные российские истребители, сообщает ТАСС со ссылкой на CBS.

Блинкен выступил с утверждением, что РФ может поставлять Ирану истребители
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, это приведет к тому, что Иран станет «еще большей угрозой». Глава дипломатии Соединенных Штатов также утверждает, что взамен Тегеран поставляет Москве беспилотные летательные аппараты для применения в рамках спецоперации.

По словам госсекретаря, в настоящее время ведется работать над тем, чтобы противостоять этому и ввести санкции. Блинкен указал на пагубность отношений между Россией и Ираном. Вашингтон обсуждает этот вопрос с союзниками и партнерами по всему миру.

Также дипломат провел переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом и главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы предостеречь стороны от односторонних шагов по усилению взаимной напряженности, которые повредили бы перспективам урегулирования конфликта.

Необходимость в контактах возникла из-за желания палестинской стороны 20 февраля вынести на обсуждение Совета Безопасности ООН проект резолюции с осуждением израильской поселенческой деятельности на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

В мире,Энтони Блинкен,Махмуд Аббас,Биньямин Нетаньяху,Совбез ООН,
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