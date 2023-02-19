Блинкен выступил с утверждением, что РФ может поставлять Ирану истребители

Вашингтон считает, что Москва может предоставлять Тегерану современные российские истребители, сообщает ТАСС со ссылкой на CBS.

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Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, это приведет к тому, что Иран станет «еще большей угрозой». Глава дипломатии Соединенных Штатов также утверждает, что взамен Тегеран поставляет Москве беспилотные летательные аппараты для применения в рамках спецоперации.

По словам госсекретаря, в настоящее время ведется работать над тем, чтобы противостоять этому и ввести санкции. Блинкен указал на пагубность отношений между Россией и Ираном. Вашингтон обсуждает этот вопрос с союзниками и партнерами по всему миру.

Также дипломат провел переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом и главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы предостеречь стороны от односторонних шагов по усилению взаимной напряженности, которые повредили бы перспективам урегулирования конфликта.