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1 час назад

NHK: Зеленского могут пригласить на саммит G7 в Японии

Газета.Ru

Японское правительство изучает возможность приглашения на предстоящий саммит G7 в Хиросиме украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает NHK.

Зеленского могут пригласить на саммит G7 в Японии
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что на грядущий саммит также может быть приглашен премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе с целью проведения переговоров в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности. Ранее главы МИД стран G7 договорились об увеличении санкционного давления на Россию, продолжении поддержки Украины, а также призвали третьи страны прекратить помощь России.

Встреча глав МИД G7 прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Это первое совещание глав МИД объединения под председательством Японии. Во второй части продлившейся 60 минут встречи принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который выразил благодарность странам "большой семерки" за помощь Киеву.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Нарендра Моди,
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