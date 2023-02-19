Зеленского могут пригласить на саммит G7 в Японии

Японское правительство изучает возможность приглашения на предстоящий саммит G7 в Хиросиме украинского президента Владимира Зеленского . Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что на грядущий саммит также может быть приглашен премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе с целью проведения переговоров в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности. Ранее главы МИД стран G7 договорились об увеличении санкционного давления на Россию, продолжении поддержки Украины, а также призвали третьи страны прекратить помощь России.