В Мюнхене на акцию против поставок оружия Киеву вышли 10 тыс. человек

В демонстрации, прошедшей в Мюнхене, приняли участие около 10 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.
Протесты прошли на фоне Мюнхенской конференции по безопасности. Митингующие вышли на мирное шествие до центральной площади города — Мариенплац. В руках они держали баннеры и плакаты с призывами прекратить поставки оружия на Украину.
В ноябре прошлого года в Берлине прошли демонстрация против милитаризма, поставок вооружений и роста цен. На акцию вышли около 3 тыс. человек. За месяц до этого в Восточной Германии демонстранты вышли на митинги, также требуя прекратить поставки оружия Украине.