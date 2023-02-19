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В Мюнхене на акцию против поставок оружия Киеву вышли 10 тыс. человек

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В демонстрации, прошедшей в Мюнхене, приняли участие около 10 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.

В Мюнхене на акцию против поставок оружия Киеву вышли 10 тыс. человек
© Depositphotos

Протесты прошли на фоне Мюнхенской конференции по безопасности. Митингующие вышли на мирное шествие до центральной площади города — Мариенплац. В руках они держали баннеры и плакаты с призывами прекратить поставки оружия на Украину.

В ноябре прошлого года в Берлине прошли демонстрация против милитаризма, поставок вооружений и роста цен. На акцию вышли около 3 тыс. человек. За месяц до этого в Восточной Германии демонстранты вышли на митинги, также требуя прекратить поставки оружия Украине.

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