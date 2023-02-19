«Назад в 90-е»: украинским беженцам не понравилась «отсталость» Канады

По последним данным, в Канаде в настоящее время находятся более 100 тысяч украинцев, которые прибыли в страну по программе для беженцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страну.ua».

По данным издания, для многих из них приезд стал разочарованием. Жилье в Канаде вынужденным переселенцам приходится искать самостоятельно, что сложно и дорого, с работой также могут возникнуть трудности, при этом жизнь в стране дешевой назвать нельзя. Один из беженцев посоветовал не приезжать в Канаду семьям с маленькими детьми без знания языка. Кроме того, по его словам, если брать еду в фуд-банках, все равно не будет хватать на нее денег.

Украинка Алина Ивенко вовсе заявила об «отсталости» Канады.

«И когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на десять лет назад», — сказала украинка.

По ее словам, многие канадцы до сих пор пользуются уличными дисковыми телефонами, пишут бумажные письма и оплачивают покупки с помощью чеков.

Анастасия Муар, проживающая в Калгари, который считается центром нефтяной промышленности Канады, назвала главным минусом страны высокие налоги. Она также подвергла критике банковскую систему, которая «медленная» и «застряла в далеком прошлом». Также беженке не понравились обязательные чаевые в заведениях — 15-20%.