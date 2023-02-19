Ван И не стал извиняться перед Блинкеном

Глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И не извинился за появление китайского аэростата в воздушном пространстве США.

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Блинкен счел неуместным «давать характеристику тому, что было сказано», но заявил, что «извинений не последовало». По словам Блинкена, он сказал Ван И, что оказались нарушены суверенитет США, а также международное законодательство, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Глава Госдепа назвал аэростат «разведывательным воздушным шаром», передает РИА «Новости».