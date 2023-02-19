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9 минут назад

СМИ: Макрон оставил без ответа просьбы Зеленского принять Украину в НАТО

Елена Прошина

Французский лидер Эмманюэль Макрон проигнорировал просьбы президента Украины Владимира Зеленского принять бывшую советскую республику в Североатлантический альянс, сообщает ТАСС.

Макрон оставил без ответа просьбы Зеленского принять Украину в НАТО
Фото: 

Как сообщает Le Journal du dimanche, это произошло на Мюнхенской конференции по безопасности. Газета пишет, что для лидера Франции НАТО не является подходящим инструментом для переосмысления отношений с Москвой. Как считает Макрон, участники альянса не были полностью честны в своих намерениях. Россия восприняла это «как экспансионизм».

Президент Франции заявил, что это отчасти объясняет действия его коллеги Владимира Путина с тех пор, как он выступил с речью против Запада на Мюнхенской конференции в 2007 году. Французский лидер также призвал к усилению политики обороны Европы и укреплению Европейского политического сообщества.

Также Макрон заявил, что Париж никогда не хотела «разгрома» России и никогда не поддержит данную позицию, в отличие от ряда восточноевропейских стран. Глава государства выразил уверенность в том, что «конфликт не закончится военным путем», несмотря на военную поддержку Киева Францией.

В ходе Мюнхенской конференции Зеленский выступил по видеосвязи, заявив, что «нет альтернативы Украине в ЕС, нет альтернативы Украине в НАТО».

В мире,Эмманюэль Макрон,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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