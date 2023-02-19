Макрон оставил без ответа просьбы Зеленского принять Украину в НАТО

Французский лидер Эмманюэль Макрон проигнорировал просьбы президента Украины Владимира Зеленского принять бывшую советскую республику в Североатлантический альянс, сообщает ТАСС.
Как сообщает Le Journal du dimanche, это произошло на Мюнхенской конференции по безопасности. Газета пишет, что для лидера Франции НАТО не является подходящим инструментом для переосмысления отношений с Москвой. Как считает Макрон, участники альянса не были полностью честны в своих намерениях. Россия восприняла это «как экспансионизм».
Президент Франции заявил, что это отчасти объясняет действия его коллеги Владимира Путина с тех пор, как он выступил с речью против Запада на Мюнхенской конференции в 2007 году. Французский лидер также призвал к усилению политики обороны Европы и укреплению Европейского политического сообщества.
Также Макрон заявил, что Париж никогда не хотела «разгрома» России и никогда не поддержит данную позицию, в отличие от ряда восточноевропейских стран. Глава государства выразил уверенность в том, что «конфликт не закончится военным путем», несмотря на военную поддержку Киева Францией.
В ходе Мюнхенской конференции Зеленский выступил по видеосвязи, заявив, что «нет альтернативы Украине в ЕС, нет альтернативы Украине в НАТО».