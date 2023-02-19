Нидерланды профинансируют создание «реестра ущерба» Украины , который будет действовать как международная организация. Об этом сообщил глава украинского Минюста Денис Малюсько, передает РИА Новости со ссылкой на «Общественные новости».

«Реестр ущерба, нанесенного Украине в результате российской агрессии, и связанный с ним фонд компенсации будет работать в формате международной организации и будет получать финансирование от правительства Нидерландов», — пояснил Малюсько. Он добавил, что Нидерланды будут финансировать реестр «на первых этапах создания и поддержки в течение первого года».

После этого планируется создать комиссию по рассмотрению требований компенсаций, представители которой будут иметь аналог дипломатического иммунитета. Международный реестр будет синхронизироваться с уже сформированным на Украине. В будущем фонд будет наполняться, а также планируются выплаты по требованиям, внесенным в реестр. «То есть это гораздо больше, чем создание какого-либо софта или продукта», — подытожил он.