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43 минуты назад

CNA: Чехия в январе обошлась без поставок российского газа

Газета.Ru

Руководитель министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикелу заявил, что республика в январе 2023 года не закупила из Российской Федерации ни одного кубометра газа, его заменили осуществляемые через территорию Германии поставки из Норвегии и сжиженного газа из Нидерландов и Бельгии, куда он доставляется морским путем. Об этом сообщает Czech News Agency.

CNA: Чехия в январе обошлась без поставок российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, российский газ после завершения поставок через "Северный поток" в Чехию может направляться только через Словакию.

В публикации отмечается, что из заявления министра не следует, что в предстоящие месяцы республике не придется закупать природный газ из России, поставки которого в начале 2022 года на 97% обеспечивали нужды Чехии.

В конце декабря 2022 года руководитель министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что газохранилища республики заполнены на 84%, запасы топлива составляют в республике 2,917 млрд куб. м.

Правительство Чехии планирует сэкономить за зиму 2022–2023 года порядка 800 млн куб. м газа.

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