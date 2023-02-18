CNA: Чехия в январе обошлась без поставок российского газа

Руководитель министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикелу заявил, что республика в январе 2023 года не закупила из Российской Федерации ни одного кубометра газа, его заменили осуществляемые через территорию Германии поставки из Норвегии и сжиженного газа из Нидерландов и Бельгии, куда он доставляется морским путем. Об этом сообщает Czech News Agency.
По словам министра, российский газ после завершения поставок через "Северный поток" в Чехию может направляться только через Словакию.
В публикации отмечается, что из заявления министра не следует, что в предстоящие месяцы республике не придется закупать природный газ из России, поставки которого в начале 2022 года на 97% обеспечивали нужды Чехии.
В конце декабря 2022 года руководитель министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что газохранилища республики заполнены на 84%, запасы топлива составляют в республике 2,917 млрд куб. м.
Правительство Чехии планирует сэкономить за зиму 2022–2023 года порядка 800 млн куб. м газа.