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47 минут назад

Оценены шансы Бербок стать канцлером Германии

Lenta.ruиещё 2

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин в беседе с РИА Новости оценил шансы главы МИД Германии Анналены Бербок стать канцлером страны как незначительные.

Оценены шансы Бербок стать канцлером Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению эксперта, подобные предположения носят теоретический характер.

«Я расцениваю шансы на проведение внеочередных парламентских выборов как минимальные», — заявил он.

Топорнин объяснил, что для выдвижения Бербок своей кандидатуры на пост канцлера ФРГ необходимо, чтобы нынешняя правительственная коалиция во главе с Олафом Шольцем и социал-демократами подала в отставку. При этом, согласно опросам общественного мнения, у коалиции, которую представляет Бербок, невысокий рейтинг.

Эксперт напомнил, что недавние выборы в бундестаг Берлина показали, что партия «Зеленых» идет в ногу с социал-демократами. Проводить выборы сейчас крайне опасно, поскольку проиграть могут и «Зеленые», и социал-демократы, тогда у власти будет партия ХДС, которая никому не отдаст пост канцлера.

По словам Топорнина, Бербок не пользуется огромным авторитетом в Германии, и в политике она достаточно новый человек.

«Я сильно сомневаюсь, что "Зеленые" и лично Бербок что-то приобретут. А потерять они могут. К тому же, СДПГ сейчас имеет стабильный рейтинг, получает адекватную поддержку», — добавил он.

Ранее французское издание Journal du Dimanche со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии, если ситуация вокруг Украины приведет к роспуску бундестага.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Николай Топорнин,МГИМО,Бундестаг,
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