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52 минуты назад

В торговом центре Парижа началась массовая паника

Lenta.ru

В торговом центре «Четыре сезона» в Париже началась массовая паника после падения посетителя с высоты. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает телеканал BFMTV.

В торговом центре Парижа началась массовая паника
Фото: ShutterstockShutterstock

Инцидент произошел в парижском районе Дефанс. Согласно источникам телеканала в полиции, мужчина упал с высокого этажа, а его падение спровоцировало шум, из-за чего среди посетителей началась паника. Личность погибшего и причины произошедшего неизвестны.

Правоохранительные органы также отметили, что никаких выстрелов, о которых сообщали пользователи соцсетей, произведено не было. В свою очередь в префектуре Парижа призвали граждан избегать район, где случилось ЧП.

Ранее в Перу на 121-м километре Панамериканского шоссе в провинции Талара рейсовый автобус, перевозивший 60 человек, упал с обрыва. По предварительной версии, водитель не справился с управлением в темное время суток на участке дороги с крутым уклоном.

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