В торговом центре Парижа началась массовая паника

В торговом центре «Четыре сезона» в Париже началась массовая паника после падения посетителя с высоты. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает телеканал BFMTV.

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Инцидент произошел в парижском районе Дефанс. Согласно источникам телеканала в полиции, мужчина упал с высокого этажа, а его падение спровоцировало шум, из-за чего среди посетителей началась паника. Личность погибшего и причины произошедшего неизвестны.

Правоохранительные органы также отметили, что никаких выстрелов, о которых сообщали пользователи соцсетей, произведено не было. В свою очередь в префектуре Парижа призвали граждан избегать район, где случилось ЧП.