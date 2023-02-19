Япония и Южная Корея договорились сотрудничать по вопросу КНДР

"Было также подтверждено, что стороны будут тесно взаимодействовать между Японией и Южной Корее, а также между Японией, Южной Кореей и США по вопросу повышения сдерживающих возможностей в регионе, в том числе за счет трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также для реализации полной денуклеаризации КНДР в соответствии с положениями резолюций Совета Безопасности ООН", - сказано в сообщении пресс-службы.