Япония и Южная Корея договорились сотрудничать по вопросу КНДР

Главы МИД Японии и Южной Кореи Есимаса Хаяси и Пак Чин во время переговоров на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявили о намерении укреплять двустороннее сотрудничество и сотрудничество с Соединенными Штатами для повышения "сдерживающих возможностей в регионе" и "реализации полной денуклеаризации КНДР".
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз японского дипведомства.
"Было также подтверждено, что стороны будут тесно взаимодействовать между Японией и Южной Корее, а также между Японией, Южной Кореей и США по вопросу повышения сдерживающих возможностей в регионе, в том числе за счет трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также для реализации полной денуклеаризации КНДР в соответствии с положениями резолюций Совета Безопасности ООН", - сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее власти Южной Кореи резко осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты большой дальности.