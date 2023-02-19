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1 час назад

Главы МИД Японии и Южной Кореи договорились сотрудничать для денуклеаризации КНДР

Газета.Ruиещё 5

Главы МИД Японии и Южной Кореи Есимаса Хаяси и Пак Чин во время переговоров на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявили о намерении укреплять двустороннее сотрудничество и сотрудничество с Соединенными Штатами для повышения "сдерживающих возможностей в регионе" и "реализации полной денуклеаризации КНДР".

Япония и Южная Корея договорились сотрудничать по вопросу КНДР
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз японского дипведомства.

"Было также подтверждено, что стороны будут тесно взаимодействовать между Японией и Южной Корее, а также между Японией, Южной Кореей и США по вопросу повышения сдерживающих возможностей в регионе, в том числе за счет трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также для реализации полной денуклеаризации КНДР в соответствии с положениями резолюций Совета Безопасности ООН", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее власти Южной Кореи резко осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты большой дальности.

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