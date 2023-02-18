Президент Чехии выступил против планов Украины по захвату Крыма

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки планов Киева по захвату Крыма, сообщает украинское издание "Европейская правда".

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По словам политика, Западу не следует способствовать таким сценариям победы Украины, при которых может произойти развал России.

"Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении", - подчеркнул чешский лидер.

Его заявления стали ответом на утверждения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "неизбежном" возвращении Крыма и международном наказании России.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила о том, что российские военные объекты в Крыму являются "легитимными целями" для Украины, и США поддерживают удары по ним. Якобы до демилитаризации Крыма Украина никогда не будет в безопасности.

В Киеве неоднократно заявляли о планах начать наступление на полуостров. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.