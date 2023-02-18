Президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки планов Киева по захвату Крыма, сообщает украинское издание "Европейская правда".
По словам политика, Западу не следует способствовать таким сценариям победы Украины, при которых может произойти развал России.
"Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении", - подчеркнул чешский лидер.
Его заявления стали ответом на утверждения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "неизбежном" возвращении Крыма и международном наказании России.
Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила о том, что российские военные объекты в Крыму являются "легитимными целями" для Украины, и США поддерживают удары по ним. Якобы до демилитаризации Крыма Украина никогда не будет в безопасности.
В Киеве неоднократно заявляли о планах начать наступление на полуостров. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.