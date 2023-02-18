Самолет вице-президента США сломался в Мюнхене

Вице-президент США Камала Харрис, принимавшая участие в Мюнхенской конференции по безопасности, вернется в Соединенные Штаты на военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster из-за поломки ее основного борта. Об этом сообщила в субботу в Twitter журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Фото: Michael Probst/ AP Michael Probst/ AP

"Бело-голубой самолет вице-президента сломался. Камала Харрис вернется в США из Германии на самолете поддержки C-17", - написала журналистка Блумберг.

Позднее она добавила, что Харрис уже вылетела, сопроводив публикацию видеозаписью, на которой видно, как вице-президент США прощается с представителями принимающей стороны перед посадкой в военно-транспортный самолет темно-серого цвета.

Пресс-пул американского вице-президента, сопровождавший ее в поездке в Мюнхен, позднее подтвердил, что Харрис вернется в США на борту военно-транспортного самолета.

"В Белом доме не пояснили, какой проблемой было вызвано изменение, решение о котором было принято в последнюю минуту", - указывается в сообщении пресс-пула.

Спустя некоторое время пресс-служба Белого дома пояснила, что выбор в пользу военно-транспортного воздушного судна был продиктован "трудностями с обслуживанием" борта вице-президента США. Каких-либо подробностей того, какие именно трудности возникли при подготовке самолета Харрис к полету, в Белом доме не привели.