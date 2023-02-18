В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: самолет вице-президента США сломался в Мюнхене

ТАССиещё 2

Вице-президент США Камала Харрис, принимавшая участие в Мюнхенской конференции по безопасности, вернется в Соединенные Штаты на военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster из-за поломки ее основного борта. Об этом сообщила в субботу в Twitter журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Самолет вице-президента США сломался в Мюнхене
Фото: Michael Probst/ APMichael Probst/ AP

"Бело-голубой самолет вице-президента сломался. Камала Харрис вернется в США из Германии на самолете поддержки C-17", - написала журналистка Блумберг.

Позднее она добавила, что Харрис уже вылетела, сопроводив публикацию видеозаписью, на которой видно, как вице-президент США прощается с представителями принимающей стороны перед посадкой в военно-транспортный самолет темно-серого цвета.

Вице-президент США высказалась о будущем Украины

Пресс-пул американского вице-президента, сопровождавший ее в поездке в Мюнхен, позднее подтвердил, что Харрис вернется в США на борту военно-транспортного самолета.

"В Белом доме не пояснили, какой проблемой было вызвано изменение, решение о котором было принято в последнюю минуту", - указывается в сообщении пресс-пула.

Спустя некоторое время пресс-служба Белого дома пояснила, что выбор в пользу военно-транспортного воздушного судна был продиктован "трудностями с обслуживанием" борта вице-президента США. Каких-либо подробностей того, какие именно трудности возникли при подготовке самолета Харрис к полету, в Белом доме не привели.

Согласно распространенному пресс-службой Белого дома графику, Харрис должна была вылететь из Мюнхена в 19:35 мск. В 04:55 мск 19 февраля ожидается ее прибытие на военную базу Эндрюс под Вашингтоном.

В мире,Администрация США,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий