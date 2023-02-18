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28 минут назад

Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии

Деловая газета "Взгляд"

Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи под председательством Японии призвали третьи страны прекратить помощь армии России, предупредив, что иначе им «придется заплатить серьезную цену».

Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В заявлении глав МИД G7 говорится, что в случае, если третьи страны будут помогать России обходить санкции и оказывать помощь российской армии и ее подразделениям, то им придется заплатить с серьезную цену, передает РИА «Новости».

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Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.

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