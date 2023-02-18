Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии

Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи под председательством Японии призвали третьи страны прекратить помощь армии России , предупредив, что иначе им «придется заплатить серьезную цену».

В заявлении глав МИД G7 говорится, что в случае, если третьи страны будут помогать России обходить санкции и оказывать помощь российской армии и ее подразделениям, то им придется заплатить с серьезную цену, передает РИА «Новости».