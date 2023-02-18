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36 минут назад

Нидерланды приняли решение ограничить число работающих в стране российских дипломатов

ТАСС

Нидерланды приняли решение ограничить число работающих в стране российских дипломатов. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Нидерландов.

Нидерланды ограничат число работающих в стране дипломатов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кабинет министров решил, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве, - говорится в документе. - Поэтому ряду российских дипломатов придется покинуть Нидерланды". Их точное число не сообщается.

Нидерланды также приняли решение закрыть российское торгпредство в Амстердаме.

Нидерланды приняли решение по антироссийским санкциям

Российские дипломаты должны покинуть страну в течение двух недель.

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