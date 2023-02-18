Нидерланды ограничат число работающих в стране дипломатов РФ

Нидерланды приняли решение ограничить число работающих в стране российских дипломатов. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Нидерландов.
"Кабинет министров решил, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве, - говорится в документе. - Поэтому ряду российских дипломатов придется покинуть Нидерланды". Их точное число не сообщается.
Нидерланды также приняли решение закрыть российское торгпредство в Амстердаме.
Российские дипломаты должны покинуть страну в течение двух недель.