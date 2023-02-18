Сунак и Харрис назвали конфликт на Украине глобальным

Премьер-министр Британии Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи в Мюнхене назвали конфликт на Украине глобальным. Об этом сообщает РИА Новости.

"Они (Сунак и Харрис) согласились, что война (президента Российской Федерации Владимира) Путина на Украине - это глобальная война, как с точки зрения воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения ее последствий для международно признанных норм", — говорится в заявлении британского правительства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика не допустит, чтобы ее втянули в конфликт на Украине, хотя сделать это будет нелегко, потому что в НАТО и Евросоюзе все за продолжение военных действий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.