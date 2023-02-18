Алиев: мир никогда не вернется в состояние, в котором был до конфликта на Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что боевые действия на Украине полностью изменили геополитическую ситуацию, но не оказали прямого влияния на Азербайджан. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, конфликт на территории Украины не оказал прямого влияния на Азербайджан, но геополитическая ситуация полностью изменилась.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мир, скорее всего, никогда не вернется в состояние, в котором пребывал до этой войны", — заявил Алиев.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен перед началом встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном сообщил, что Вашингтон уверен в исторической возможности властей Азербайджана и Армении добиться прочного мира.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.