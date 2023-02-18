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26 минут назад

Министр обороны Финляндии не исключил, что страна вступит в НАТО раньше Швеции

Илья Родин

Главы Минобороны Финляндии Микко Савола рассказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, что страна может войти в Североатлантический альянс, не дожидаясь Швеции. Об этом пишет Associated Press.

Министр обороны Финляндии не исключил, что страна вступит в НАТО раньше Швеции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что северные страны подали заявки на вступление в альянс одновременно. Большинство стран блока ратифицировали заявки практически сразу после их подачи. Исключение составили Турция и Венгрия.

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Савола подчеркнул, что Финляндия предпочла бы вступить в НАТО совместно с Швецией. Вместе с тем, если Анкара откажется ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в альянс, страна вступит в одиночку.

По словам министра, Швеция является ближайшим стратегическим партнером Финляндии. Военные двух стран постоянно проводят совместные тренировки.

Вместе с тем, в настоящее время судьба заявок находится в руках Турции, констатировал министр.

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