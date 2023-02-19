Глава МИД ФРГ Бербок хочет выдвинуться на пост канцлера

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии, если из-за ситуации вокруг Украины произойдет роспуск бундестага. Об этом сообщает французская газета Journal du Dimanche со ссылкой на источники.

«Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии в случае, если конфликт на Украине приведет к роспуску бундестага», — сказал собеседник издания.

Ранее Анналена Бербок поделилась своим мнением о том, как Россия может «осчастливить весь мир». На Мюнхенской конференции по безопасности министра спросили, возможна ли безопасность Украины в долгосрочной перспективе. В ответ Бербок заявила, что если президент РФ Владимир Путин «не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет».