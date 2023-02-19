В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
10 минут назад

Journal du Dimanche: глава МИД ФРГ Бербок хочет выдвинуться на пост канцлера

Газета.Ruиещё 6

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии, если из-за ситуации вокруг Украины произойдет роспуск бундестага. Об этом сообщает французская газета Journal du Dimanche со ссылкой на источники.

Глава МИД ФРГ Бербок хочет выдвинуться на пост канцлера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии в случае, если конфликт на Украине приведет к роспуску бундестага», — сказал собеседник издания.

Ранее Анналена Бербок поделилась своим мнением о том, как Россия может «осчастливить весь мир». На Мюнхенской конференции по безопасности министра спросили, возможна ли безопасность Украины в долгосрочной перспективе. В ответ Бербок заявила, что если президент РФ Владимир Путин «не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет».

Она также указала, что все же верит в «способность людей меняться». В связи с этим она поставила в пример Германию, которая, по словам дипломата, отказалась от своих принципов не поставлять оружие в зоны конфликта.

В мире,Анналена Бербок,Владимир Путин,Бундестаг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий