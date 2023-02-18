В Британии назвали плановый полет Ту-160 предупреждением Путина

Полет двух российских ракетоносцев Ту-160 над Норвежским морем является предупреждением президента России Владимира Путина объединенному Западу. Об этом в субботу, 18 февраля, пишет британская газета Daily Mail.

« Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов, сурово предостерегая Запад», — заявили в издании.

Речь идет о плановом полете стратегических бомбардировщиков Ту-160, который состоялся 14 февраля в воздушном пространстве над Баренцевым и Норвежским морями. В этот же день российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря.