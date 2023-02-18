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18 минут назад

В Британии назвали плановый полет российских Ту-160 предупреждением Путина

Lenta.ru

Полет двух российских ракетоносцев Ту-160 над Норвежским морем является предупреждением президента России Владимира Путина объединенному Западу. Об этом в субботу, 18 февраля, пишет британская газета Daily Mail.

В Британии назвали плановый полет Ту-160 предупреждением Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В статье говорится, что предупреждение российского президента связано с поставками оружия странами Запада Украине.

«Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов, сурово предостерегая Запад», — заявили в издании.

Речь идет о плановом полете стратегических бомбардировщиков Ту-160, который состоялся 14 февраля в воздушном пространстве над Баренцевым и Норвежским морями. В этот же день российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря.

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